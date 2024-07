BAYREUTH. Unbekannte schmierten ein Hakenkreuz an eine Hauswand in der Bayreuther Fichtestraße. Ein Zeuge meldete sich am Montag bei der Polizei und teilte das etwa 1 x 1 Meter große Graffiti mit. In welchem genauen Zeitraum sich die Täter an der Wand zu schaffen machten, ist nicht bekannt. Sie verursachten einen Sachschaden von rund 300 Euro. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.