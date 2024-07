NÜRNBERG. (699) In der Nacht von Samstag (29.06.2024) auf Sonntag (30.06.2024) ging ein 25-jähriger Mann einen 23-Jährigen in der Nürnberger Innenstadt zunächst verbal an und verletzte ihn daraufhin mit einem Messer. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden.



Gegen 02:00 Uhr kamen der spätere Geschädigte und der Tatverdächtige in der Färberstraße ins Gespräch. Der 25-Jährige fragte den 23-Jährigen, warum dieser seine Fingernägel lackiert habe. Im Anschluss zog der Tatverdächtige ein sog. Karambitmesser hervor und führte Schnittbewegungen in Richtung des Geschädigten aus. Dieser wurde hierbei am kleinen Finger verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt.

Der 25-Jährige flüchtete nach der Tat, konnte jedoch von Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte im unmittelbaren Umfeld festgestellt und festgenommen werden. Hierzu brachten die Polizisten den Flüchtigen zu Boden und legten ihm Handfesseln an.

Der merklich alkoholisierte Tatverdächtige (rund zwei Promille) hat im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz, woraufhin die Staatsanwaltschaft die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigen anordnete. Zudem führte ein Arzt eine Blutentnahme in der Dienststelle durch.

Der 25-jährige Beschuldigte muss sich in einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Zudem leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein, da er ein Messer verbotenerweise in der Öffentlichkeit mit sich führte.



Erstellt durch: Janine Mendel / mc