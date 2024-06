KARLSTADT, OT KARLBURG, LKR. MAIN-SPESSART. Freitagnachmittag hat sich ein Unbekannter als Polizist ausgegeben und eine lebensältere Bürgerin um eine niedrige fünfstellige Summe gebracht. Die Beute wurde in einem Kochtopf übergeben, mit welchem sich der Täter auf die Flucht begab. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Am Freitagnachmittag klingelte bei einer älteren Dame das Telefon. Am anderen Ende der Leitung war angeblich die Polizei - so suggerierte es der Täter zumindest. Der Geschädigten wurde erzählt, dass man bei festgenommenen Einbrechern einen Zettel aufgefunden hat, auf dem ihr Name und Adresse notiert waren. Weiter sagte der angebliche Polizist, dass nun der Verdacht nahe liegt, dass Kriminelle bei ihr einbrechen wollen. Aus diesem Grund sollte die Dame alle Wertgegenstände zusammensuchen und an einen Beamten übergeben, der auf dem Weg zu ihr sei.

Doch weder war der Mann am anderen Ende der Leitung von der Polizei, noch war die Geschichte, die man der Geschädigten erzählte, wahr. Es handelt sich hier um eine altbekannte Masche des Callcenterbetrugs, die darauf abzielt lebensältere Menschen zu betrügen und um ihr Hab und Gut zu bringen.

Die Geschädigte legte ihr Bargeld, in der Höhe einer fünfstelligen Summe, in einen Kochtopf. Als der falsche Polizeibeamte an ihrer Tür schellte, öffnete sie und übergab dem Betrüger den Kochtopf mit samt dem Geld. Nachdem der Frau Zweifel am Wahrheitsgehalt der Geschichte kamen, wollte sie ihren Kochtopf zurück, doch der Täter floh anschließend vom Tatort.

Die Abholung fand in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der Straße "Sanderau" statt.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 30 bis 40 Jahre

Circa 175 bis 180 cm groß

Schwarze, zum Dutt gebundene, Haare

Schwarze Jogginghose und schwarzer Pullover mit heller Aufschrift

Trug nach der Tat einen Kochtopf bei sich

Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzten, welche die zentralen Ermittlungen in dem Deliktsfeld übernommen hat.