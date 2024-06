1319– Diebstahl eines Rollers

Kriegshaber – Im Zeitraum von Samstag (15.06.2024), 19.00 Uhr bis Sonntag (16.06.2024). 08.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen blauen Roller in der Untere Osterfeldstraße.

Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

1320 – Verbotenes Kraftfahrzeugrennen kostet den Führerschein

Innenstadt – Am Sonntag (16.06.2024) beobachtete eine Polizeistreife gegen 21.30 Uhr, wie ein Mercedes und ein BMW in der Lechhauser Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt fuhren.

Offenbar lieferten sich ein 19-jähriger und 24-jähriger Mann ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Hierbei kam es beinahe zu einem Unfall. Die Polizeistreife hielt die beiden Männer an und unterband die Weiterfahrt. Die Polizei stellte die Führerscheine der Männer und ein Auto sicher.

Die Polizei ermittelt nun gegen beide Männer u.a. wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Zeugen, die selbst gefährdet wurden oder nähere Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

1321 - Fahrraddiebstahl

Haunstetten – Im Zeitraum von Samstag (15.06.2024), 22.00 Uhr bis Sonntag (16.06.2024), 09.20 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein schwarzes Pedelec in der Leharstraße.

Das Pedelec war mit einem Schloss gesichert. Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

1322 – Wohnwagenbrand geht auf Haus über

Innenstadt – Am Samstagmorgen (15.06.2024) kam es zum Brand eines Wohnwagens in der Riedingerstraße. Das Feuer ging auf ein Haus über.

Gegen 07.00 Uhr wurde der Brand bei der Polizei mitgeteilt. Der Wohnwagen stand bereits in Vollbrand und das Feuer war bereits auf das angrenzende Mehrfamilienhaus übergegangen. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat nun, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

1323 – Diebstahl aus Auto

Oberhausen – Im Zeitraum von Samstag (15.06.2024), 22.00 Uhr bis Sonntag (16.06.2024), 10.00 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Bürgermeister-Bunk-Straße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten zunächst die Scheibe eines schwarzen Opel. Anschließend entwendeten sie einen Geldbeutel aus dem Auto. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

1324 – Mit entwendeten Roller unterwegs

Oberhausen – Am gestrigen Sonntag (16.06.2024) war ein 31-Jähriger mit einem entwendeten Roller ohne Kennzeichen und unter dem Einfluss von Drogen in Oberhausen unterwegs.

Gegen 19.00 Uhr bemerkte eine Polizeistreife den Rollerfahrer und signalisierte die Kontrolle. Als der Rollerfahrer dies bemerkte, flüchtete er zunächst. Hierbei befuhr er den Gehweg der Dieselstraße in entgegensetzte Richtung und scherte kurz vor dem entgegenkommenden Streifenwagen wieder auf die Fahrbahn. Nach kurzem Stillstand beschleunigte er erneut und fuhr dabei gegen den Streifenwagen. Hierbei stürzte der 31-Jährige und setze seine Flucht zunächst zu Fuß fort. Die Polizeibeamten stoppten ihn jedoch wenig später.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 31-Jährige zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Cannabis stand. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Bei dem Vorfall entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 31-Jährigen.

1325 – Alkoholisiert unterwegs

Göggingen – Am gestrigen Sonntag (16.06.2024) war ein 29-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Gögginger Straße unterwegs.

Gegen 06.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille.

Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Autoschlüssel sowie den Führerschein sicher. Außerdem musste der Mann eine Blutprobe abgeben, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 29-Jährigen.

1326 – Kind bei Unfall verletzt

Göggingen – Am gestrigen Sonntag (16.06.2024) kam es zu einem Unfall zwischen einem sechsjährigen Fußgänger und einem 39-jährigen Autofahrer in der Elisenstraße.

Gegen 11.00 Uhr trat der Sechsjährige offenbar unvermittelt auf die Straße. Hierbei kollidierte er mit dem Auto des 39-Jährigen, der in östliche Richtung unterwegs war. Der Sechsjährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und anschließend in einem Krankenhaus versorgt.

Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang.

1327 – Mit Pfefferspray angegangen

Innenstadt – Am gestrigen Sonntag (16.06.2024) gingen mehrere bislang unbekannte Jugendliche eine 17-Jährige in der Argonstraße an. Die 17-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 19.45 Uhr griffen die bislang Unbekannten die 17-Jährige offenbar mit einem Pfefferspray an und flüchteten anschließend. Die 17-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst behandelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.