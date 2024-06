MÜHLDORF AM INN. Am frühen Samstagabend, 15. Juni 2024, soll eine 68-Jährige von zwei unbekannten Tätern in einer Parkanlage in Mühldorf körperlich angegriffen worden sein. Die bislang unbekannten Täterverdächtigen sollen in diesem Zuge auch Bargeld der Frau entwendet haben. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise.

Eine 68-jährige Österreicherin gab an, am Samstagabend (15. Juni 2024), zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr, in einer Parkanlage in Mühldorf, Ecke Zeppelin- / Eichkapellenstraße von zwei männlichen Personen angegriffen worden zu sein. Die Unbekannten hätten der Frau unter Anwendung körperlicher Gewalt ihre Handtasche entrissen und daraus Bargeld entwendet. Anschließend flüchteten beide Tatverdächtigen unerkannt in unbekannte Richtung. Das Opfer erlitt durch die Tat Verletzungen im Gesichtsbereich.

Die ersten Ermittlungen erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Mühldorf am Inn. Die weitere Sachbearbeitung wurde mittlerweile, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, vom zuständigen Fachkommissariat 2 der Kripo Mühldorf am Inn übernommen.

Eine Beschreibung der unbekannten Tatverdächtigen liegt bislang nicht vor.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet das Fachkommissariat für Raubdelikte der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (08631) 36730: