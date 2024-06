INGOLSTADT, 16.06.2024: Am 15.06.2024 gegen 16:20 Uhr wurde an einer Bushaltestelle am Brückenkopf ein 24-jähriger Mann mit tiefen Schnittverletzungen im Bauchbereich mitgeteilt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt konnte noch am Abend einen tatverdächtigen 17-jährigen Jugendlichen festnehmen. Der Zustand des Geschädigten war nach einer Not-Operation wieder stabilisiert.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt haben ergeben, dass sich zwei Personengruppen, darunter der Geschädigte und der später Festgenommene, am Samstagnachmittag zunächst im Klenzepark aufgehalten haben und dort untereinander in Streit geraten waren. Bei der darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung wurden auch Messer eingesetzt. Dies führte dazu, dass ein 24-jähriger afghanischer Staatsangehöriger erhebliche Schnittverletzungen erlitt. Er konnte noch zu Fuß in Begleitung von mehreren Tatzeugen bis zur nahegelegenen Bushaltestelle gelangen, wo der Rettungsdienst verständigt wurde. Aufgrund erster Befragungen erhärtete sich zunächst der Tatverdacht gegen einen 17-jährigen afghanischen Staatsangehörigen. Dieser konnte kurz vor 22:00 Uhr an seinem Wohnort in Geisenfeld von der Polizei widerstandslos festgenommen. Bei der Festnahme wurde festgestellt, dass er sich bei der Auseinandersetzung am Nachmittag ebenfalls Verletzungen zugezogen hatte. Er wurde unter Polizeibewachung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei konzentrieren sich auch darauf, in welcher Weise andere Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren.

Die vorläufige Festnahme des 17-jährigen wurde zwischenzeitlich wieder aufgehoben.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt arbeitet unter Führung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Ingolstadt mit Hochdruck daran, weitere Erkenntnisse zu den Hintergründen und Motiven der Tat zu erlangen.