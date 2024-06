FÜRTH. (624) Die Fürther Polizei musste am Freitag (14.06.2024) eine Frau aus dem Verkehr ziehen, die alkoholisiert mit dem Auto unterwegs war. Den Fahrzeugschlüssel hatten die Beamten eigentlich bereits sichergestellt - zur Verhütung einer Trunkenheitsfahrt.

Die 59-Jährige war am Freitagmorgen zur Polizeiinspektion Fürth gekommen, um ihren Autoschlüssel abzuholen. Dieser war der Frau bereits am Mittwochnachmittag (12.06.2024) abgenommen worden. An diesem Tag war die Polizei zunächst von einer Zeugin verständigt worden, um zu verhindern, dass die stark alkoholisierte Frau sich hinters Steuer ihres Fahrzeugs setzt. Folgerichtig hatten die Beamten den Fahrzeugschlüssel zur Verhütung der drohenden Trunkenheitsfahrt sichergestellt.

Als die 59-Jährige ihren Autoschlüssel am Freitag bei der Polizei abholen wollte, mussten die Beamten feststellen, dass die Frau wiederum eine Alkoholisierung aufwies, die eine Herausgabe des Fahrzeugschlüssels ausschloss. Folglich wiesen die Polizisten die Frau an, im fahrtüchtigen Zustand wiederzukommen. Als die Beamten allerdings kurz darauf bemerkten, dass die 59-Jährige mit ihrem Auto vom Parkplatz der Inspektion fuhr, veranlassten diese die Anhaltung des Pkw durch eine Streife. Die Beamten führten einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest, weshalb die 59-jährige Frau nun mit einem Bußgeldbescheid sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen muss.

Erstellt durch: Michael Konrad