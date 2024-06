1309 – Ladendieb gefasst

Innenstadt – Am vergangenen Freitag (14.06.2024), gegen 19.00 Uhr entwendete ein 40-jähriger Mann Schuhe aus einem Bekleidungsgeschäft in der Bürgermeister-Fischer-Straße. Ein Mitarbeiter stoppte den 40-Jährigen beim Verlassen des Geschäftes. Der Mann flüchtete.

Die Polizei fahndete nach dem 40-jährigen Mann und stellten ihn kurze Zeit später im näheren Umfeld fest. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizeibeamten weitere Gegenstände, welche offenbar aus anderen Diebstählen stammen. Die Gegenstände wurden durch die Polizei sichergestellt.

Es wird nun wegen Ladendiebstahls gegen den 40-jährigen Mann ermittelt.

1310 – Mann mit Messer in der Innenstadt

Innenstadt – Am heutigen Sonntagvormittag (16.06.2024) kam es zu einem Polizeieinsatz in der Brückenstraße. Ein 38-jähriger Mann wurde festgenommen.

Gegen 10.15 Uhr verständigten mehrere Zeugen die Polizei und gaben an, dass ein Mann mit einem Messer in der Hand in der Brückenstraße umherläuft. Die eingesetzten Polizeistreifen konnten den Mann vor Ort feststellen. Trotz mehrmaliger Aufforderung legte der Mann das Messer nicht ab und ging wiederholt auf die Beamten zu. Die Beamten setzten unter anderem Pfefferspray und ein Schild ein und überwältigten den Mann. Er wurde vor Ort festgenommen.

Bei der Festnahme wurde der 38-Jährige leicht verletzt. Zudem wurde ein Polizeibeamter durch das eingesetzte Pfefferspray leicht verletzt.

Nach aktuellem Kenntnisstand stand der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Aufgrund seines Zustandes wurde er in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

1311 – Trunkenheit im Verkehr

Innenstadt – Am gestrigen Samstag (15.06.2024) fuhr ein 31-jähriger Mann unter Alkoholeinfluss mit einem E-Scooter in der Heinrich-von-Butz-Straße.

Gegen 01.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 31-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 31-jährigen Mann.

1312 – Fahrraddieb gestellt

Göggingen – Am gestrigen Samstag (15.06.2024) entwendete ein 18-Jähriger ein abgestelltes Fahrrad in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße. Die Polizei stellte den Flüchtigen im Rahmen der Fahndung.

Gegen 11.00 Uhr beobachtete ein Zeuge den 18-jährigen Mann, wie er ein Fahrrad in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße entwendete und in Richtung Norden flüchtete. Die Polizei stellte den 18-Jährigen im Rahmen der eingeleiteten Fahndung im Nahbereich und nahm ihn vorläufig fest. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrraddiebstahls gegen den 18-Jährigen.

1313 – Nach Unfall flüchtig – mehrere Vorfälle im Stadtgebiet

Lechhausen – Am vergangenen Freitag (14.06.2024) streifte eine bislang unbekannte Person einen schwarzen Skoda Fabia in der Marienbader Straße und entfernte sich anschließend offenbar ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Gegen 06.00 Uhr stellte eine 19-jährige Frau ihren Skoda am rechten Fahrbahnrand ab. Als sie gegen 14.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie einen Streifschaden an der linken hinteren Seite fest. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Hochzoll – Im Zeitraum zwischen Freitag (14.06.2024), 15.00 Uhr und Samstag (15.06.2024), 19.00 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Täter gegen einen geparkten weißen Opel Corsa in der Grüntenstraße und flüchtete anschließend. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Hochzoll – In der Nacht von Freitag (14.06.2024) auf Samstag (15.06.2024) fuhr ein bislang unbekannter Täter gegen einen grauen Seat Leon in der Zugspitzstraße und entfernte sich offenbar ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Gegen 18.00 Uhr parkte ein 38-jähriger Mann seinen Seat am Fahrbahnrand. In der Nacht hörte der Mann einen lauten Knall. Als er am nächsten Morgen gegen 09.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er mehrere Streifschäden an der linken Seite fest. Zudem war der linke Außenspiegel abgebrochen. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Lechhausen – Im Zeitraum zwischen Freitag (14.06.2024), gegen 19.00 Uhr und Samstag (15.06.2024), gegen 10.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine schwarze Mercedes A-Klasse an der hinteren rechten Seite. Das Fahrzeug parkte am rechten Fahrbahnrand in der Kantstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in allen oben genannten Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

1314 – Seitenspiegel abgetreten – Zeugen gesucht

Hochfeld – Am Samstag (15.06.2024) trat ein bislang unbekannter Täter zwischen 14.30 Uhr und 21.20 Uhr beide Seitenspiegel eines roten FIAT Panda in der Stauffenbergstraße ab. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

1315 – Motor-Roller versucht zu entwenden

Innenstadt – Im Zeitraum zwischen Donnerstag (13.06.2024), 12.00 Uhr und Samstag (15.06.2024), 11.30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter einen Roller der Marke Honda in der Seitzstraße zu entwenden. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Oberhausen – Im Zeitraum zwischen Freitag (14.06.2024), 17.30 Uhr und Samstag (15.06.2024), 10.30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter einen Roller der Marke Piaggio in der Sallingerstraße zu stehlen. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen versuchtem Besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.