PEITING. LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am frühen Sonntagmorgen des 16. Juni 2024 kam es in Peiting auf der Bundesstraße B472 zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer erlitt dabei tödliche Verletzungen und erlag kurze Zeit später in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Polizeiinspektion Schongau übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am 16. Juni 2024, gegen 01.10 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann aus dem Landkreis Weilheim-Schongau mit seinem Pkw, VW, Golf, die Bundesstraße B472 in Richtung Peißenberg. Kurz vor der Anschlussstelle Peiting-Ost verlor der junge Mann aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mehrfach mit der Leitplanke, wodurch er schwerste Verletzungen erlitt.

Im Verlauf der Nacht erlag er seinen Verletzungen im Krankenhaus Weilheim.

An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Leitplanke wurde erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 5.000 Euro.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II ein Gutachter hinzugezogen. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war die Feuerwehr Peiting ebenfalls die ganze Nacht im Einsatz.