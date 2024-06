NÜRNBERG. (622) Wie mit Meldungen 596 und 603 berichtet, ereignete sich am Samstagmorgen (08.06.2024) in Nürnberg eine Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 31-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Nun gelang es zwei weitere Tatverdächtige zu identifizieren und festzunehmen.



Gegen 04:00 Uhr kam es in/vor einem Club in der Adlerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Nachdem die Streitigkeit vorerst geklärt worden war, entfernten sich die Gruppen zunächst, trafen aber wenig später im Nahbereich wieder aufeinander.

Hier entwickelte sich erneut eine handfeste Auseinandersetzung in deren Verlauf der 31-Jährige zu Boden ging. Bei Eintreffen einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte wurde der Geschädigte reanimationspflichtig und verstarb später in einem Nürnberger Krankenhaus.

Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten zwei Tatverdächtige (21, 22) im Innenstadtbereich festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen die beiden Beschuldigten. Sie wurden dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg vorgeführt, welcher gegen beide Personen Haftbefehl wegen Totschlags erließ.

Im Verlauf der, durch die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei, geführten Ermittlungen gelang es nun zwei weitere, mutmaßlich an dem Tatgeschehen beteiligte, Männer zu identifizieren. Die Tatverdächtigen im Alter von 21 Jahren konnten am Donnerstag (13.06.2024) festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehle gegen die 21-Jährigen wegen des Verdachts des Totschlags. Sie wurden daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Auskünfte im weiteren Verlauf des Verfahrens erteilt die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, Frau Klotzbücher, unter der Telefonnummer 0911 321-2780 oder über pressesprecher@sta-nfue.bayern.de.



Erstellt durch: Michael Petzold