REGENSBURG. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde durch eine 19-Jährige ein versuchtes Sexualdelikt im Regensburger Norden angezeigt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Am Freitag, 07. Juni, gegen 03:00 Uhr soll ein maskierter Mann über ein gekipptes Fenster in das Schlafzimmer der 19-jährigen Regensburgerin eingestiegen sein. Dort habe sie der bisher noch unbekannte Täter angegangen und zu einem sexuellen Übergriff angesetzt. Er ließ eigenständig von der jungen Frau ab und verließ die Wohnung in der Frankenstraße. Die 19-Jährige vertraute sich ihrer Mitbewohnerin an und verständigte die Polizei.

Die umgehend eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos. Durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg wurden die weiteren Ermittlungen bezüglich eines versuchten Sexualdelikts übernommen.

Der noch unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

dunkel gekleidet

schwarze Maske mit einem hellen Aufdruck in Form eines Totenkopfes

führte eine Tasche mit

trug Handschuhe

Angaben zu Statur und Alter sind nicht möglich

Zeugen, denen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Nähe der Frankenstraße Ecke Drehergasse in Regensburg eine verdächtige männliche Person, möglicherweise mit Maskierung, aufgefallen ist, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.