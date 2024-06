Seit Samstag, 08.06.2024, 07:00 Uhr, wurde eine 63-Jährige aus München Sendling vermisst. Sie wurde zuletzt in ihrer Wohnung in der Isartalstraße gesehen.

Am Montag, 10.06.2024, gegen 08:00 Uhr, wurde die 63-Jährige im Bereich einer Baustelle in der Schäftlarnstraße durch dortige Arbeiter aufgefunden. Sie kam zur Behandlung in ein Münchner Krankenhaus.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde entsprechend gelöscht.