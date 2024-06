LINDAU (BODENSEE). Am Samstag, 08.06.2024, geriet in den Nachmittagsstunden eine Doppelhaushälfte in Lindau (Bodensee) aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Vollbrand des Gebäudekomplexes verhindert werden. Durch den Brand wurde daher nur ein Teil der betroffenen Haushälfte zerstört. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 250.000 EUR. Bei dem Brand waren insgesamt ca. 100 Kräfte der Feuerwehr Lindau (Bodensee), des Rettungsdienstes, des Technischen Hilfswerks, der Notfallseelsorge sowie der Polizei im Einsatz. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch Polizeiinspektion Lindau (Bodensee) sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der konkreten Brandursache wird durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Lindau (Bodensee) übernommen. (KPI Memmingen – KDD)

