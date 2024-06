BREITENBRUNN. In den Morgenstunden des 07.06.2024 kam ein mit Milch beladener Tanklastwagen auf der B16 von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer verletzte sich hierbei leicht.

Am heutigen Morgen befuhr der Führer eines Tanklastgespannes, beladen mit 22.000 Liter Milch, die B16 von Loppenhausen in Richtung Pfaffenhausen. An der Unfallörtlichkeit geriet der er zu weit nach rechts und kam ins Bankett. Er verlor die Kontrolle über das Tanklastgespann und das Fahrzeug stürzte eine etwa fünf Meter tiefe Böschung hinab. Der Anhänger überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand. Die Zugmaschine blieb nach dem Überschlag auf der linken Fahrzeugseite liegen. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus dem Führerhaus befreien und wurde leicht verletzt in das Mindelheimer Krankenhaus eingeliefert.

Am Gespann entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzt 150.000 Euro. Der weitere Flurschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 5.000 Euro belaufen. An der Unfallstelle liefen rund 10.000 Liter Milch aus. Der Zulauf zur Kammel wurde mittels eines künstlichen Dammes blockiert und von Milch verunreinigtes Wasser größtmöglich abgepumpt.

Im Einsatz waren neben der Polizei das Wasserwirtschaftsamt, die Straßenmeisterei, die Feuerwehren Breitenbrunn und Kirchheim und der Rettungsdienst. Die Bundesstraße 16 war für mindestens vier Stunden voll gesperrt. Eine Umleitung des Verkehrs erfolgte durch Feuerwehr und Straßenmeisterei. (PI Mindelheim)

