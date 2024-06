NÜRNBERG. (588) Wie mit Meldung 577 berichtet, griff am Sonntagmorgen (02.06.2024) ein 22-Jähriger zwei Männer in der Nürnberger Innenstadt mit einem Messer an. Die Kriminalpolizei sucht einen wichtigen Zeugen.



Gegen 02:40 Uhr waren zwei Männer im Alter von 23 und 27 Jahren zu Fuß am Plärrer unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer Am Plärrer 12 trafen sie dort auf einen Mann, welcher sich in Begleitung einer Frau befand.Der 22-Jährige beleidigte daraufhin die beiden Männer unvermittelt. Im Verlauf der Streitigkeit griff der 22-Jährige die beiden Männer vermutlich mit einem Messer an, verletzte diese und flüchtete daraufhin.



Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, gelang es der Polizei den 22-jährigen Tatverdächtigen unweit des Tatorts festzunehmen. Die Nürnberger Mordkommission ermittelt nun gegen den Mann wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

In diesem Zusammenhang wird ein wichtiger Zeuge gesucht. Der Mann war als Ersthelfer vor Ort und setzte jedoch seinen Weg vor dem Eintreffen der Polizei fort. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Circa 40 Jahre alt, 185 cm – 190 cm groß, dunkle kurze Haare und trug einen gestutzten Vollbart. Der Mann war mit einem roten T-Shirt und einer Jeans bekleidet.

Der unbekannte Zeuge wir gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Der Ermittlungsrichter erließ inzwischen Haftbefehl gegen den 22-jährigen Tatverdächtigen, wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Weitere Auskünfte zum Fortgang des Verfahrens erteilt nun die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth

Erstellt durch: Michael Petzold