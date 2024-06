ROTHENBURG OB DER TAUBER. (576) Am frühen Sonntagmorgen (02.06.2024) eskalierte ein Streit bei einer Geburtstagsfeier in Gebsattel (Lkrs. Ansbach). Die Ansbacher Mordkommission ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts.



Aus noch nicht geklärter Ursache gerieten gegen 01:15 Uhr während einer Geburtstagsfeier in einem Vereinsheim in Gebsattel vier Personen in Streit. Die Streitigkeit entwickelte sich zu einer handfesten Auseinandersetzung in dessen Verlauf ein 37-jähriger Mann zunächst mit einem Maßkrug auf den Kopf eines 28-Jährigen einschlug. Nachdem sich die Situation kurzzeitig beruhigte, verließ der 37-Jährige den Ort und kehrte mit einer Axt zurück.

Hiermit attackierte der 37-Jährige erneut den 28-Jährigen und schlug mit der Axt auf ihn ein. Der 28-Jährige sowie ein 21-jähriger Mann, welcher dem Opfer zu Hilfe kam, erlitten hierdurch Verletzungen am Oberkörper und an den Händen. Der 28-Jährige musste zur medizinischen Versorgung der, glücklicherweise nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden.

Verständigte Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber konnten den 37-Jährigen und einen weiteren möglichen Mittäter (39 Jahre alt) noch vor Ort festnehmen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts noch am Sonntagmorgen aufgenommen.



