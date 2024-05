KEMPTEN. Anrufbetrüger erbeuteten in den vergangenen Tagen einen mittleren fünfstelligen Wert. Hierbei gaben sie sich als falsche Polizeibeamte aus und nutzten das Vertrauen einer 80-Jährigen aus. Die Polizei warnt vor der bekannten Masche und gibt Tipps, wie Sie sich richtig verhalten.

Falsche Polizeibeamte? Nicht mit mir!

Telefonbetrug ist ein seit vielen Jahren weit verbreitetes Kriminalitätsphänomen. Bekannt sind vor allem der Enkeltrick, der Schockanruf, der Falsche Polizist oder Amtsträger.

Die Polizei warnte in den letzten Jahren auf vielfältige Weise vor den Gefahren des Telefonbetrugs und klärte potentielle Opfer über die Vorgehensweise der Betrüger auf. Die meisten Menschen wissen inzwischen über diese Betrugsformen Bescheid. Dennoch gelingt es den professionellen Betrügern immer wieder, Menschen am Telefon um große Geldbeträge und manchmal auch um ihr gesamtes Erspartes zu bringen. Dabei können die Opfer von Telefonbetrug Menschen aller Altersgruppen sein, vorwiegend richtet er sich aber gezielt gegen ältere Menschen.

Die Betrüger arbeiten mit ausgeklügelten psychologischen Tricks, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Ob als vermeintlicher Polizist, Familienangehöriger oder als Staatsanwalt - mit raffinierten Lügen und geschickter Gesprächsführung täuschen sie ihre Opfer, während sie gelichzeitig einen Entscheidungsdruck aufzubauen versuchen.

Den potentiellen Opfern wird dadurch die Möglichkeit genommen, in Ruhe über den Sachverhalt nachzudenken und vielleicht mit einer anderen Person darüber zu sprechen.

Der aktuelle Fall aus Kempten | Zeugen gesucht

KEMPTEN. Nach wie vor gelingt es Telefonbetrügern, ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen. So fiel auch eine 80-Jährige dieser Tage auf einen angeblichen Polizeibeamten herein. Er erzählte ihr von „schlimmen Sachen“, welche in ihrer Nachbarschaft passieren würden. Aus Sorge um ihr Erspartes, übergab sie den Tätern am vergangenen Donnerstag in Kempten-Neuhausen eine niedrige vierstellige Zahl an Silbermünzen mit einem Gesamtwert im mittleren fünfstelligen Bereich.

Zum Abholer liegt lediglich eine vage Beschreibung vor:

Der etwa 40-jährige Mann trug eine weiße Mütze mit schwarzem Emblem, trug keinen Bart und sprach akzentfreies Deutsch. Er trug die Beute in drei auffälligen Taschen davon:

eine bunte Flickentasche aus Baumwolle,

eine grün-gelbe Plastiktasche und

eine grauen Baumwolltasche mit Blumendruck.

Das Gesamtgewicht der Beute beträgt rund 30 Kilogramm. (KPI Kempten)

Diese Fragen hat die Polizei zum aktuellen Fall!

Wem ist um die Mittagszeit an Fronleichnam ein Mann mit solchen drei schweren Taschen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter 0831-9909-0 entgegen.

Zahlen im Bereich des PP Schwaben Süd/West

Im Jahr 2023 registrierte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West 347 Fälle dieses Callcenterbetrugs. In acht Fällen waren die Täter hierbei erfolgreich. Insgesamt erbeuteten sie eine Summe von etwa 150.000 Euro.

Im laufenden Jahr kam es bislang zu knapp 55 Betrugsversuchen, wovon zwei mit einer Gesamtschadenssumme von knapp 60.000 Euro erfolgreich waren.

So schützen Sie sich und Ihre Verwandten!

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten. Übergeben Sie daher niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen

Geben Sie niemals am Telefon Auskunft über persönliche oder finanzielle Verhältnisse

Legen Sie auf und rufen Sie den vermeintlich betroffenen Angehörigen unter der ihnen bekannten Nummer selbst zurück

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nah stehenden Personen

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten

Sie erhalten keine Anrufe von der Notrufnummer 110

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!

Im Zweifel legen Sie auf und wählen Sie den Notruf 110!

WICHTIG: Bitte sprechen Sie auch mit Verwandten, Bekannten und Ihren Nachbarn über das Phänomen!

Die Polizei informiert

Infoblätter | Flascher Polizeibeamter

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).