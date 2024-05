ELCHINGEN. Am gestrigen Donnerstagabend kam es im Stadtteil Thalfingen zu zwei Einbrüchen. Den 59-jährigen Einbrecher nahm die Polizei aufgrund einer Zeugenmitteilung während der Tatbegehung fest.

Am 30.05.2024, kurz vor Mitternacht, verschaffte sich ein 59-Jähriger zunächst Zugang zum Vereinsheim eines Sportvereins, indem er die Scheibe einer Terrassentüre mit einem bislang unbekannten Gegenstand einschlug. Auch im Gebäudeinneren ging eine verschlossene Glastüre zu Bruch. Hierbei entstand ein sehr geringer Beuteschaden. Der verursachte Sachschaden stand außer Verhältnis zur Beute.

Kurze Zeit später ging der Beschuldigte bei einem nahegelegenen Einfamilienhaus ähnlich vor. Hier entwendete er diverse Elektrogeräte. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete ihn jedoch bei der Tat. Dieser verständigte sofort den Polizeinotruf. Die kurze Zeit später eintreffenden Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm nahmen den Täter, welcher zunächst zu flüchten versuchte, fest. Noch in der Nacht erfolgte eine erste Aufnahme des Sachverhalts durch den Kriminaldauerdienst Memmingen. Zwischenzeitlich hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm die weiteren Ermittlungen übernommen. Den 59-Jährigen, der sich wegen besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten muss, führte die Polizei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen am 31.05.2024 dem Haftrichter vor. Dieser erließ einen Haftbefehl. Die Kriminalpolizei brachte den 59-Jährigen zwischenzeitlich in eine Justizvollzugsanstalt. (KPI Neu-Ulm)

