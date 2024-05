OSTHEIM VOR DER RHÖN UND BISCHOFSHEIM IN DER RHÖN, LKR. RHÖN-GRABFELD. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in die Räumlichkeiten zweier Firmen eingebrochen. Während sich der Wert des erbeuteten in Grenzen hält, beläuft sich der entstandene Sachschaden auf ein Vielfaches dessen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Einbruch in Ostheim

In der Zeit von Mittwoch, 22:30 Uhr, bis Donnerstag, 08:55 Uhr, haben sich Unbekannte Zutritt zu einem Lebensmittelgroßhandel in der Straße "Unter der Bündt" verschafft. Gewaltsam gelangten die Täter ins Innere und erbeuteten Gegenstände von Werten im niedrigen dreistelligen Bereich. Der bei dem Einbruch verursachte Sachschaden wird hingegen auf 5.000 Euro geschätzt.

Einbruch in Bischofsheim

Von Mittwoch, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 13:15 Uhr, sind Unbekannte in die Betriebsräume einer Zimmerei im Schützenellerweg eingebrochen. Widerrechtlich und mit Gewalt gelangten sie ins Gebäude und durchwühlten es. Auch hier beläuft sich der Wert des Diebesgutes auf einen niedrigen dreistellige Betrag, während der angerichtete Sachschaden auf 15.000 Euro geschätzt wird.

Zeugenaufruf

Beamte der Polizeiinspektionen Bad Neustadt an der Saale und Mellrichstadt haben in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Haben Sie zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Wurden Sie auf verdächtige Geräusche aufmerksam?

Können Sie sonst sachdienliche Hinweise geben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 09771/606-132 bei der Polizeiinspektion Bad Neustadt oder unter Tel. 09776/806-130 bei der Polizeiinspektion Mellrichstadt zu melden.