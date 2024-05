EGGOLSHEIM, LKR. FORCHHEIM. Am Donnerstag, gegen 9 Uhr, parkte eine Anwohnerin der Straße „In der Au“ ihren Opel Mokka vor ihrem Anwesen auf einer frei zugänglichen Parkfläche. Am nächsten Morgen stellte sie fest, dass ihr Pkw durchwühlt worden war. Entwendet wurde glücklicherweise nichts.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Forchheim die Anwohner des Ortes, ihr Fahrzeug nicht unversperrt zu lassen und auf verdächtige Personen zu achten. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder eventuell sogar Kameraaufzeichnungen von besagter Tatzeit besitzen, möchten sich bitte mit der Polizei in Forchheim unter der Tel.-Nr. 09191/7090-0 in Verbindung setzen.