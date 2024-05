Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

SELB, LKR. WUNSIEDEL. In der Nacht auf Donnerstag brach ein zunächst Unbekannter in eine Wohnung in Selb ein und stahl mehrere Wertgegenstände. Polizeibeamte nahmen kurz darauf einen tschechischen Tatverdächtigen fest. Dieser sitzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof inzwischen in Untersuchungshaft.

Am Donnerstag, um 1 Uhr, wachte der Bewohner auf und bemerkte, dass offenbar kurz zuvor in seine Wohnung eingebrochen wurde. Er verständigte die Polizei, die sofort Fahndungsmaßnahmen einleitete. Eine Streife der Polizei Marktredwitz kontrollierte kurz darauf einen 45-jährigen Tschechen, der das mutmaßliche Tatwerkzeug mitführte. Zudem fanden sie in der Nähe die Tasche des 45-Jährigen sowie das Diebesgut. Anschließend übernahm die Kriminalpolizei Hof die Ermittlungen. Der Mann steht im Verdacht, sich gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Geheimrat-Rosenthal-Straße verschafft zu haben und anschießend in die Wohnung eingedrungen zu sein. Dort soll er Wertgegenstände im Gesamtwert einer mittleren vierstelligen Summe gestohlen haben, bevor er flüchtete. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ ein Richter am Donnerstag Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Dieser sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein und muss sich wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls strafrechtlich verantworten.