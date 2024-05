HOF. Im Hofer Stadtteil Moschendorf übergab am Donnerstagnachmittag eine Dame Bargeld an Telefonbetrüger. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht Zeugen.

Am Donnerstagmittag riefen die Betrüger bei der 77-jährigen Hoferin an und machten ihr weis, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und ins Gefängnis müsse. Dies könne sie nur durch eine hohe Kautionszahlung verhindern. Im guten Glauben, ihrer Tochter aus der Patsche zu helfen, übergab die 77-Jährige gegen 14.30 Uhr in der Krötenbrucker Straße einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag an einen Geldabholer. Das Geld befand sich in einem grauen Stoffbeutel.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

männlich

trug eine helle Hose und ein helles Oberteil

trug eine Brille

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 entgegen.