REGENSBURG. Im Regensburger Stadtteil Kupfmühl-Ziegetsdorf kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Raubüberfall auf einen 44-jährigen Mann durch drei bisher dato unbekannte Täter. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Donnerstag, 30. Mai, gegen 23:50 Uhr befand sich er 44-jähiger Regensburger auf dem Nachhauseweg in der Friedrich-Ebert-Straße in Regensburg, als er unvermittelt durch drei bisher noch unbekannte Männer körperlich angegangen wurde. Der 44-Jährige zog sich durch die Schläge und Tritte der unbekannten Täter schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Zudem wurden ihm seine Geldbörse und der Wohnungsschlüssel entwendet. Die drei Angreifer flüchteten anschließend fußläufig von der Tatörtlichkeit.

Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen. Die drei Männer waren laut Zeugenaussagen weiß bekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Sind sie am Donnerstag Zeuge des oben beschriebenen Vorfalls geworden? Haben Sie in der Nähe der Friedrich-Ebert-Straße drei in weiß gekleidete Personen bemerkt? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.