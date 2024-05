SCHWARZACH, LKR. STRAUBING-BOGEN. Nach einem vorangegangenen Streit auf dem Schwarzacher Volksfest ermittelt nun die Kriminalpolizeiinspektion Straubing und bittet um Zeugenhinweise.

Am Donnerstag, 30.05.2024, soll es kurz nach Mitternacht auf dem Schwarzacher Volksfest zunächst zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen sein. Nachdem sich eine Personengruppe um einen 36-Jährigen anschließend vom Festzelt in Richtung Autoscooter entfernte, soll ein 38-Jähriger der Gruppe ein Weißbierglas hinterhergeworfen haben. In der Folge kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der 38-Jährige aus der Personengruppe heraus mit Fußtritten, u. a. gegen den Kopf, attackiert worden sein soll.

Der 38-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen konnte kurze Zeit später der 36-jährige Tatverdächtige ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Die Kripo Straubing hat die Ermittlungen, u. a. wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes übernommen.

Haftbefehl gegen 36-Jährigen ergangen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg erging gegen den 36-Jährigen mittlerweile Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlag. Er wurde am Freitag, 31.05.2024, nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Regensburg in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) eingeliefert.

Zeugenaufruf

In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler um sachdienliche Zeugenhinweise. Wer die Auseinandersetzung am Donnerstag, 30.05.2024, gegen 00.30 Uhr, im Bereich des Festzeltes beobachtet hat oder von dem Geschehen Videoaufnahmen existieren, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Straubing, Tel. 09421/868-0, in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 31.05.2024, 14.00 Uhr