825. Heimliches Filmen / Fotografieren in Badeanstalt – Unterschleißheim

Am Donnerstag, den 30.05.2024, gegen 18:00 Uhr, wurde ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in Freising dabei beobachtet, wie er in einer Badeanstalt sein Mobiltelefon unter einer Umkleidekabine hielt und dabei zwei weibliche Badegäste filmte bzw. fotografierte.

Bei den Geschädigten handelt es sich um eine 13-Jährige und eine 18-Jährige, welche sich zu dieser Zeit gemeinsam in einer Umkleidekabine umzogen. Nachdem die weiblichen Badegäste auf diesen Vorfall aufmerksam wurden, verständigten sie umgehend einen Bademeister, welcher den 24-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Das Mobiltelefon wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

Gegen den 24-Jährigen wird jetzt wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen und Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen ermittelt. Er wurde nach der Sachbearbeitung wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

826. Bedrohung – Solln

Am Donnerstag, den 30.05.2024, gegen 09:10 Uhr, stand ein 54-Jähriger Busfahrer mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit seinem Bus am S-Bahnhof in Solln und wartete auf seine Abfahrtszeit.

Im Bus befand sich ebenfalls der bislang unbekannte Täter, der sich zum Busfahrer begab und sich nach der Abfahrtszeit erkundigte. Nachdem der 54-Jährige auf die Wartezeit verwies, zeigte der bislang unbekannte Täter auf eine im Hosenbund steckende Schusswaffe.

Anschließend verließ er den Bus und entfernte sich. Kurz darauf setzte der Busfahrer seine Fahrt fort und ließ wenig später über seine Zentrale die Polizei informieren. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen ergaben sich bislang keine Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 26 (Bedrohung und Waffenrecht) hat die Ermittlungen wegen Bedrohung und Verstoß gegen des Waffengesetz aufgenommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 60 Jahre alt, ca. 175 cm groß, italienische Sprache; bekleidet mit einer blauen Regenjacke, rotes Cap, schwarzer Jeanshose, kräftige Statur

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des S-Bahnhofs Solln Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

827. Einbruch in ein Reihenhaus – Aubing

Am Donnerstag, den 30.05.2024, zwischen 19:00 und 20:50 Uhr, wurde in ein Reihenhaus in Aubing eingebrochen.

Der oder die bislang unbekannten Täter schoben einen Rollladen nach oben und öffneten gewaltsam die Terassentür. Anschließend wurden mehrere Zimmer nach Stehlgut durchsucht. Hierbei wurden Bargeld und Schmuck in Höhe von über 10.000 € entwendet. Der oder die bislang unbekannten Täter flüchteten unerkannt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bodenseestraße, Aufseßer Platz und Giechstraße (Aubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

828. Schwerer Bandendiebstahl in Form von Wechseltrickbetrug – Solln

Am Mittwoch, den 29.05.2024, gegen 13:00 Uhr, wurde ein 66-Jähriger mit Wohnsitz in München Opfer eines Wechseltrickbetrugs.

Einer von zwei bislang unbekannten Tätern sprach den 66-Jährigen an und bat ihn Geld zu wechseln. Der 66-Jährige holte sein Portmonee hervor und suchte im Münzfach nach Kleingeld. Währenddessen griff ihm der bislang unbekannte Täter in das Geldscheinfach und entwendete einen Betrag von mehreren 100 €.

Anschließend entfernte er sich mit der Tatbeute.

Ein auf die Tat aufmerksam gemachter Zeuge verfolgte den flüchtigen Täter und konnte sehen, wie dieser in ein Fahrzeug stieg, welches bereits mit einem weiteren Täter besetzt war. Dem Zeugen gelang es das Fahrzeug mit seinem Fahrrad zu verfolgen und anzuhalten. Der Täter, welcher zuvor den 66-jährigen Rollstuhlfahrer bestohlen hatte, stieg anschließend aus dem Pkw, rannte zurück zum 66-Jährigen und gab diesem das zuvor entwendete Geld zurück. Anschließend entfernte er sich erneut.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl, Taschendiebstahl, Diebstahl aus Handtaschen, Taschendiebfahndung).

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Taschendieb:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, ca. 75 kg, untersetzt/dickliche Statur mit Bauchansatz, südländisches Aussehen, schwarze, kurze Haare, sprach Deutsch mit Akzent; bekleidet mit fliederfarbenem Hemd

Fahrer des Fluchtfahrzeugs:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 185 cm groß, kräftige Statur mit Bauchansatz, Glatze, dunkler Vollbart, südländisches Aussehen; bekleidet mit blauer Jeans, olivfarbenem Sweatshirt, dunklen Sneakers mit weißer Sohle

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Grünbauerstraße, Buchauerstraße, Fellererplatz und Festingstraße (Solln) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

829. Terminhinweis: Gemeinsame Fahrradcodieraktion ADFC und Polizei München – Bonner Platz

Am Dienstag, 04.06.2024, im Zeitraum 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr, findet die nächste gemeinsame Fahrradcodieraktion des Polizeipräsidiums München mit dem ADFC am Bonner Platz statt. Im Rahmen der Veranstaltung klären Polizeibeamte insbesondere zum Thema Fahrraddiebstahl auf und geben nützliche Hinweise und Tipps, um nicht Opfer eines Fahrraddiebstahls zu werden.

Aus polizeilicher Sicht ist ein codiertes Fahrrad sehr sinnvoll, um beispielsweise im Falle eines Verlustes oder Diebstahls das Fahrrad dem Geschädigten bzw. Verlierer schnell zuzuordnen und es ihm wieder aushändigen zu können.

Der Kreisverband München des ADFC codiert seit über 20 Jahren Fahrräder mit dem EIN-Code (Eigentümer-Identifizierungs-Nachweis). Dieser Code wurde Anfang der 1990er Jahre von der hessischen Polizei entwickelt und wird heute in fast allen Bundesländern verwendet. Der Code setzt sich zusammen aus dem Stadt- bzw. Landkreis, einem Straßenschlüssel, der Hausnummer sowie der Initialen des Besitzers und der Jahreszahl der Codierung. So kann man über den Code Rückschlüsse auf den Eigentümer ermöglichen und eine Registrierung oder Datenverwaltung ist nicht notwendig.

Wie läuft eine Codierung ab?

Vor jeder Codierung muss der Besitzer des zu codierenden Fahrrades einen Personalausweis sowie einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad (z. B. Kaufbeleg) vorzeigen. Die Nummer des Ausweises wird auf dem Codierauftrag notiert. Ist keine Kaufquittung mehr vorhanden unterschreibt der Besitzer eine Eigentumserklärung, die der ADFC aufbewahrt. Der Code wird dann entsprechend eingetragen und an einen Techniker weitergegeben, der diesen dann am Fahrzeug eingraviert. Neben den Angaben zum Besitzer wird auch eine grobe Beschreibung des Fahrrades auf dem Auftrag notiert (Hersteller, Marke, Farbe, usw.). Auch die am Fahrrad bereits angebrachte Rahmennummer wird am Fahrrad direkt abgelesen und überprüft. Der fertig ausgefüllte Codierauftrag wird vom ADFC gescannt und archiviert. Das Original verbleibt beim Besitzer. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Grundsätzlich können alle Arten von Fahrrädern, auch E-Bikes (z.B. Pedelecs) codiert werden. Nicht codiert werden können Fahrräder aus Titan oder Carbon. Alternativ können diese Fahrräder etikettiert werden.

Der ADFC erhebt Kosten von bis zu 15 Euro pro codiertem Fahrrad. Die Beratung der Polizei ist kostenlos.

Dieses Jahr finden noch vier weitere Codieraktionen im Bereich des Polizeipräsidiums München statt:

Freitag 19. Juli Thalkirchener Platz

Dienstag 03. September Willy-Brandt-Platz/Riem Arcaden

Mittwoch 09. Oktober Harras