NÜRNBERG. (566) Am Donnerstagnachmittag (30.05.2024) attackierten zwei Männer im Nürnberger Westen einen Busfahrer und schlugen auf einen 16-Jährigen ein, welcher dem Busfahrer zu Hilfe eilte. Die zwei Tatverdächtigen konnten noch vor Ort festgenommen werden.



Gegen 15:30 Uhr gerieten zwei Männer im Alter von 21 und 38 Jahren an einer Bushaltestelle in der Dombühler Straße aus noch nicht geklärter Ursache mit einem Busfahrer in Streit. Hierbei versuchten die beiden auf den Busfahrer einzuschlagen, verfehlten diesen jedoch.

Ein 16-jähriger Fahrgast wurde auf die Situation aufmerksam und versuchte die Streitigkeit zu schlichten. Daraufhin griffen die Männer den Jugendlichen und verletzten diesen mit mehreren Schlägen in Kopf- und Bauchbereich. Der 16-Jährige wurde daraufhin vorsorglich in ein Krankenhaus zur medizinischen Versorgung gefahren.

Alarmierte Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahm das Duo noch vor Ort fest. Die Männer müssen sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Petzold