KULMBACH. Am Mittwochnachmittag brannte ein leerstehendes Wohngebäude in der Kulmbacher Altstadt. Noch am Abend stellten sich zwei jugendliche Tatverdächtige der Polizei. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt.

Am Mittwoch, gegen 16.45 Uhr, kam es zu dem Brand des unbewohnten Wohnhauses in der Straße „Spiegel“. Etwa 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr kamen vor Ort. Sie konnten das Feuer zügig unter Kontrolle bringen und anschließend löschen. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Jedoch entstand durch das Feuer und den Rauch ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Erste Ermittlungen ergaben Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Noch am selben Abend kamen zwei Jugendliche, ein 14- und ein 15-Jähriger, auf die Wache der Polizei Kulmbach und gaben an, für das Feuer verantwortlich zu sein.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen. Die beiden Jungen müssen sich nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung strafrechtlich verantworten.