PRIEN A. CHIEMSEE, LKR. ROSENHEIM. In der Nacht auf Mittwoch, 29. Mai 2024, sind bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Seestraße eingebrochen und haben dort einen Tresor mit Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet hierzu um Hinweise.

Das Ziel von Einbrechern wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (29. Mai 2024) ein Gasthof in der Seestraße in Prien am Chiemsee. Am Mittwochmorgen wurde durch den Inhaber der Gaststätte festgestellt, dass aus einem Geschäftsraum des Gebäudes ein Tresor mit Bargeld entfernt wurde. Unbekannte Täter hatten sich in der Tatnacht unbefugt Zugang zu der Räumlichkeit verschafft und den Tresor entwendet. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die ersten Maßnahmen wurden von Beamten der Polizeiinspektion Prien am Chiemsee getätigt. Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, geführt.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/200-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle um Hinweise aus der Bevölkerung: