Nach Verkehrsunfall – Grundstücksmauer, Laterne und zwei Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

HÖSBACH, OT WINZENHOHL, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein Pkw zunächst gegen eine Grundstücksmauer und eine Straßenlaterne, anschließend gegen zwei geparkte Fahrzeuge gefahren. Die Aschaffenburger Polizei hat den Unfall aufgenommen und bittet auch um Zeugenhinweise.

Am späten Mittwochabend, gegen 23.30 Uhr, war ein 18-Jähriger mit seinem schwarzen Peugeot von Haibach in Richtung Winzenhohl unterwegs. Dem Sachstand nach verlor der Fahrer im Ortsgebiet Winzenhohl die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte zunächst gegen eine Grundstücksmauer in der Haibacher Straße. Anschließend kollidierte der Peugeot mit zwei weiteren, dort geparkten Fahrzeugen. Auch ein Laternenmast wurde beschädigt. Der Fahrer wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt und blieb dem Sachstand nach unverletzt. An der Mauer, der Laterne und den geparkten Fahrzeugen entstand Sachschaden in einem insgesamt mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Aschaffenburger Polizei ermittelt zur Unfallursache und bittet hierbei auch um Hinweise.

Wem der schwarze Peugeot 207 zuvor aufgefallen ist oder wer zu dessen Fahrweise Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstagmittag, zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr, hat ein Unbekannter ein Mountainbike des Typs „Specialized S-Works“ entwendet. Das Rad war zu dieser Zeit neben einer Gaststätte in der Schlossgasse abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach

ESSELBACH, LKR. MAIN-SPESSART. Am Mittwochmorgen, gegen 05.30 Uhr, beschädigte ein Sattelzug bei einem Spurwechsel einen schwarzen BMW der 5er Reihe. Die Fahrzeuge waren zu dieser Zeit auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. Der Sattelzug, bestehend aus blauer Zugmaschine und weißem Auflieger, setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.