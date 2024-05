822. Verkehrsunfall aufgrund Erkrankung - Unterhaching

Am Mittwoch, 29.05.2024, gegen 07:10 Uhr, befuhr der 79-Jährige aus dem Landkreis München mit seinem Pkw Opel die Albert-Schweitzer-Straße in Richtung Fasanengarten. Aus bisher nicht geklärten Gründen, erlitt der 79-Jährige einen krankhaft reanimationspflichtigen Zustand, weshalb er nach links von der Fahrbahn abkam und mit dem dort geparkten Pkw Dacia einer 52-jährigen aus dem Landkreis München kollidierte.

Der 79-Jährige konnte erfolgreich durch die Rettungskräfte reanimiert werden und wurde zur stationären Behandlung in ein Münchner Krankenhaus eingeliefert. Da der Pkw des 79-Jährigen weitere frische Unfallschäden aufwies, welche mit dem erstgenannten Unfall nicht in Verbindung gebracht werden konnten, wurde das nähere Umfeld nach beschädigten Pkws abgesucht. Hierbei konnte in der Parkstraße der Pkw Peugeot eines 33-Jährigen aus München, welcher sich ordnungsgemäß geparkt am Fahrbahnrand befand, aufgefunden werden, welcher passende Unfallschäden aufwies.

An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die VPI VU.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zu dem vorausgehenden Unfall in der Parkstraße 15 oder auch allgemein zum Fahrverhalten des roten Opel Corsa vor dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

823. Radfahrerin wird von Straßenbahn erfasst; eine Person verletzt - Schwabing

Am Mittwoch, 29.05.2024, gegen 21:00 Uhr, befuhr die 37-Jährige aus München mit ihrem Fahrrad Giant die Herzogstraße. Die Kreuzung zur Schleißheimer Straße wollte sie geradeaus überqueren. Der 33-Jährige Straßenbahnfahrer aus dem Landkreis Dachau, befuhr zu diesem Zeitpunkt die Schleißheimer Straße in Richtung Nordbad. Als die 37-Jährige in den Kreuzungsbereich einfuhr, wurde sie durch die Straßenbahn frontal erfasst.

Die Sicht auf die Straßenbahn war für die 37-Jährige Fahrradfahrerin durch eine haltende Straßenbahn der Gegenrichtung eingeschränkt. Durch den Unfall wurde die 37-Jährige schwer verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Münchner Klinikum verbracht.

Am Fahrrad und an der Straßenbahn entstand leichter Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme, musste der Straßenbahnverkehr im Bereich der Unfallörtlichkeit zeitweise unterbrochen werden. Zu weiteren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die VPI VU.

Hinweis der Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

824. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Trickdiebstahl – Schwabing

Am Samstag, 25.05.2024, gegen 12:50 Uhr, befand sich die 77-Jährige aus München im Bereich des U-Bahnhofes Universität. Als sie in den Aufzug stieg, um an die Oberfläche zu gelangen, stiegen ein 65-jähriger Peruaner und eine 63-jährige Kubanerin, beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland, ebenfalls mit ein.

Im Aufzug beschmutzte der 65-Jährige die 77-Jährige unbemerkt mit einer dunklen Flüssigkeit. Im weiteren Verlauf machte der 65-Jährige auf die Verschmutzung aufmerksam und gab vor der 77-Jährigen bei der Reinigung behilflich sein zu wollen. Währenddessen entwendete die 63-Jährige die Geldbörse mit einem geringen dreistelligen Betrag aus der Handtasche. Im Anschluss entfernten sich die beiden Täter vom Tatort.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die beiden Tatverdächtigen am 28.05.2024 durch eingesetzte Kräfte des Kommissariats 55 (Trick- / Taschendiebstahlsdelikte) erkannt und festgenommen werden. Sie wurden zur Klärung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ.

Ob der 65-Jährige und die 63-Jährige für gleich gelagerte Fälle infrage kommen wird geprüft.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 55.