WÜSTENBUCHAU, LKR. KULMBACH. Mittwochnacht brannte eine Scheune in Wüstenbuchau aus. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Mittwochnacht, gegen 22:40 Uhr, wurde über den Notruf der Brand einer Scheune in Wüstenbuchau gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Streifenbesatzungen stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Durch eine Vielzahl an eingesetzten Feuerwehrkräften konnte das drohende Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Bereich. Neben der Polizei waren insgesamt 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.