LAUBEN. Am Abend des 29.05.2024 fand in Lauben eine Veranstaltung der AfD statt. Hierzu wurde bereits im Vorfeld ein Gegenprotest angemeldet. Beim Gegenprotest waren in der Spitze ca. 125 Versammlungsteilnehmer anwesend. Bei der AfD Veranstaltung waren in der Spitze ca. 140 Teilnehmer anwesend. Beide Veranstaltungen verliefen störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse. Die Veranstaltungen wurden durch die Polizeiinspektion Kempten und Unterstützungskräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei begleitet. (PI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).