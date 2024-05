KRÖNING, LKR. LANDSHUT Am Freitag, den 29.05.2024, gegen 16.36 Uhr, befuhr eine 79-jährige Pkw-Fahrerin die Kreisstraße LA 2, von Oberviehbach kommend in Richtung Kirchberg. Auf der Höhe des Sportplatzes Magersdorf wollte sie nach links von der Kreisstraße in eine Hofeinfahrt abbiegen. Hierbei übersah sie jedoch einen 45-jährigen entgegenkommenden Fahrradfahrer. Dieser stieß frontal gegen die Beifahrerseite des Pkw. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimation erlag der 45-Jährige noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. Um den Unfallhergang zu klären, wurde nach staatsanwaltschaftlicher Anordnung ein Gutachter hinzugezogen. Die Kreisstraße LA 2 war dabei für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Die verkehrslenkenden Maßnahmen wurden durch die freiwillige Feuerwehr Kröning und Jesendorf übernommen. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 10.000 Euro geschätzt.

Unfallzeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Vilsbiburg unter der Telefonnummer 08741/9627-0 in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Wolfgang Stegbauer, PHK+, Tel: 09421/868-1410

Veröffentlicht am 29.05.2024 um 20:51 Uhr