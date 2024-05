PP SCHWABEN SÜD/WEST. Am Freitag, 07.06.2024 führt die Verkehrspolizei Kempten eine Großkontrollstelle mit Fremd- und Unterstützungskräften durch. Medienvertreter sind herzlich eingeladen!

Die Verkehrspolizeiinspektion Kempten führt am 07.06.2024 eine Großkontrollstelle mit Unterstützungskräften durch.

Ziel der Maßnahme ist eine ganzheitliche Kontrolle des Verkehrs auf den überregionalen Reise- und Verkehrswegen.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zur medialen Begleitung der Kontrollstelle eingeladen!

Sofern Sie Interesse an einer Begleitung haben, werden Sie gebeten, sich per E-Mail an

pp-sws.presse@polizei.bayern.de

oder per Telefon unter 0831 9909-1012 oder -1013 anzumelden. In diesem Zusammenhang erhalten Sie auch nähere Informationen.

Parkmöglichkeiten sind vor Ort in ausreichendem Umfang vorhanden. (VPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).