LANDAU A.D.ISAR, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am 14.03.2024 gegen 17.00 Uhr erhielt ein älteres Ehepaar aus Landau a.d.Isar einen Anruf eines falschen Bankmitarbeiters. Im Verlauf des Gespräches überzeugte der Anrufer den Ehemann, ihm eine EC-Karte samt PIN an der Haustür zu übergeben. Nun konnte ein Tatverdächtiger festgenommen und nach richterlicher Vorführung inhaftiert werden.

Der falsche Bankmitarbeiter schilderte der 78-jährigen Frau wahrheitswidrig, dass vom gemeinsamen Konto eine Abbuchung über 4.200 Euro durchgeführt worden wäre. Durch geschickte Gesprächsführung konnte der bislang unbekannte Täter die Frau zur Aushändigung der EC-Karte samt PIN bewegen. Als der vermeintliche Sicherheitsmann der Bank die EC-Karte abholte, kamen dem 82-jährigen Ehemann Zweifel und versuchte daraufhin, den Abholer festzuhalten. Dieser hat sich losgerissen und dabei den 82-Jährigen leicht verletzt.

Der zunächst unbekannte Abholer hob im Anschluss mit der EC-Karte in der Sparkassenfiliale in der Hauptstraße 2 in Landau a.d.Isar einen dreistelligen Geldbetrag ab.

Im Rahmen der umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurde am 17.04.2024 mit Lichtbildern aus der Sparkassenfiliale öffentlich nach dem bis dahin unbekannten Mann gefahndet.

Nun konnte gestern (28.05.2024) aufgrund Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Landshut und der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern ein 32-jähriger Tatverdächtiger aus Landau a.d.Isar festgenommen werden. Dieser steht im Verdacht, von einem sogenannten "Keiler" als Abholer beauftragt worden zu sein. Bei einer nach der Festnahme erfolgten Wohnungsdurchsuchung ist neben einem Nunchaku (Würgeholz) auch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt worden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging gegen den 32-Jährigen heute (29.05.2024) Haftbefehl wegen des des dringenden Tatverdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betruges. Der Tatverdächtige wurde heute nach Vorführung beim Ermittlungsrichter in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) eingeliefert.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Veröffentlicht: 29.05.2024, 16.25 Uhr