CREUSSEN, LKR. BAYREUTH. Im Dachgeschoss eines Kindergartens brach am Mittwochvormittag ein Brand aus. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache übernommen.

Um kurz vor 11 Uhr wurden Mitarbeiter des Kindergartens wegen des starken Rauches auf den Brand aufmerksam und setzten den Notruf ab. Kräfte der umliegenden Feuerwehren und Beamte der Polizei Pegnitz fuhren zum Einsatzort in der Kulmhofstraße. Glücklicherweise waren bereits alle Kinder in Sicherheit. Zwei Mitarbeiterinnen kamen wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten die Flammen rasch unter Kontrolle. Zeitweise sperrten die Einsatzkräfte die Neuhofer Straße komplett. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden etwa 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache übernommen.