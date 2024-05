OBERFRANKEN. Die oberfränkische Polizei registriert aktuell eine Häufung von Diebstählen hochwertiger E-Bikes aus Garagen und Gartenschuppen. Dabei machen die Täter auch keinen Halt vor versperrten Toren, Türen und Fenstern. Am vergangenen Wochenende, von Freitag auf Samstag, waren beispielsweise Diebe im Selber Ortsteil Längenau unterwegs. Dort betraten sie in der Straße „Am Steingeröll“ eine unversperrte Garage und drangen gewaltsam in einen abgeschlossenen Gartenschuppen ein. Sie stahlen insgesamt drei E-Bikes im Gesamtwert von knapp 10.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 entgegen.

Aus diesem Grund rät die Polizei Oberfranken: