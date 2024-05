LUDWIGSSTADT, LKR. KRONACH. Nach mehr als vier Jahren als Gesicht der Polizeiinspektion Ludwigsstadt verlässt Polizeihauptkommissarin Antje Düthorn die Dienststelle. Zum 1. Juni übernimmt Polizeihauptkommissar Dominik Fehn das Amt des Dienststellenleiters. Im Rahmen der formellen Amtsübergabe würdigte Polizeipräsident Armin Schmelzer die ehemalige Dienstellenleiterin und übergab die Führungsverantwortung offiziell an ihren Nachfolger.

Antje Düthorn verabschiedet

Die 41-Jährige begann ihre Karriere im Jahr 1995 mit dem Direkteinstieg in die 3.Qualifikationsebene, dem damaligen gehobenen Dienst. Im Anschluss führte ihr Weg zur Polizeiinspektion Nürnberg-Süd, ehe sie für 13 Jahre zur Kriminalpolizei wechselte. In dieser Zeit erfolgte auch die Versetzung zum Heimatpräsidium nach Oberfranken. Im Jahr 2013 wechselte die dreifache Mutter zunächst zurück zur Schutzpolizei, als Dienstgruppenleiterin bei der Polizeiinspektion Kronach und ab März 2017 in gleicher Funktion bei der Polizeiinspektion Kulmbach.

Nach nun über vierjähriger Leitung der Polizeiinspektion Ludwigsstadt übernahm die Polizeihauptkommissarin im März die Führung der Polizeiinspektion Naila.

Dominik Fehn übernimmt das Amt des Dienststellenleiters

Mit Polizeihauptkommissar Dominik Fehn übernimmt zum 1. Juni ein Polizeibeamter mit großer Verwendungsbreite die Dienstgeschäfte der Polizeiinspektion Ludwigsstadt.

Nach Abschluss seiner Polizeiausbildung im Jahr 2002 wechselte Fehn für zwei Jahre zur Bereitschaftspolizei nach Nürnberg. Im Anschluss arbeitete er als Streifenbeamter bei der damaligen Polizeiinspektion Fürth-Ost, ehe diese 2006 mit der Polizeiinspektion Fürth-West zusammengelegt wurde. Im Jahre 2010 erfolgte der Wechsel ins Polizeipräsidium Oberfranken und im gleichen Jahr wurde Fehn auch für das Studium zur 3. Qualifikationsebene zugelassen. Nach dem Studium folgten im Zuge eines Förderverfahrens unterschiedlichste Verwendungen in Oberfranken. Der Polizeihauptkommissar übernahm Posten bei den Polizeiinspektionen Coburg und Kronach, der Kriminalpolizeiinspektion Bayreuth, dem Präsidialbüro und dem Sachgebiet Verbrechensbekämpfung des Polizeipräsidiums Oberfranken. Ab Juli 2016 unterstützte er die Führungsgruppe der SOKO Peggy, bevor er im Januar 2018 wieder zurück zur Polizeiinspektion Coburg wechselte. Nach eineinhalb Jahren als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg übernimmt er nun die Amtsgeschäfte in Ludwigsstadt.

Der Einladung zum Amtswechsel waren zahlreiche Ehrengeäste sowie Kolleginnen und Kollegen nach Ludwigsstadt gefolgt. Polizeipräsident Armin Schmelzer wünscht dem neuen Dienstellenleiter alles Gute und viel Erfolg in seiner neuen Position als Chef der Polizeiinspektion.