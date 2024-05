GEROLDSHAUSEN, LKR. WÜRZBURG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in einem Mehrfamilienhaus im „Birkenweg“ zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund eines Brandes gekommen. Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden und ist mittlerweile in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 01:50 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus im „Birkenweg“ ein. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort und konnten eine Wohnungstüre, welche bereits in Flammen stand, schnell ablöschen. Bei dem Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Vor Ort erhärtete sich der Verdacht, dass ein 51-jähriger Bewohner des Haues für den Brand verantwortlich ist. Er hatte eine Wohnungstüre des Mehrfamilienhauses in Brand gesteckt. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen unmittelbar fest. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen. Ein Tatverdächtiger konnte bereits festgenommen werden. Der Beschuldigte muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Brandstiftungsdelikten verantworten. Er wurde mittlerweile in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.