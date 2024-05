Einbruch in Gaststätte - Bargeld aus Kasse entwendet

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am frühen Dienstagmorgen hat sich ein Unbekannter gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte verschafft. Der Täter entwendete Bargeld und entkam mit seiner Beute unerkannt.

Dem Ermittlungsstand nach hat sich der Einbrecher zwischen 04:00 Uhr und 04:10 Uhr gewaltsam Zutritt in die Räume der Gastwirtschaft verschafft. Im Inneren hat sich der Täter schließlich an der Kasse zu schaffen gemacht und einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen. Im Anschluss ist der Dieb in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Nach Bekanntwerden des Einbruchs verständigte der Betreiber die Polizei.

Die Aschaffenburger Polizei ermittelt nun und bittet Zeugen, die zur fraglichen Zeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Drohender Hundebiss gegen Polizisten - Schusswaffengebrauch gegen Tier

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Am späten Dienstagvormittag ist es zu einer polizeilichen Schussabgabe gegen einen Hund gekommen. Das Tier hatte zuvor einen Speditionsfahrer gebissen und griff auch die hinzugerufenen Beamten an. Der Vierbeiner wurde tierärztlich versorgt. Die Polizei ermittelt gegen die Hundehalterin.

Ein 62-jähriger Speditionsfahrer wurde beim Betreten des Anwesens am Ortsrand von Niedernberg unvermittelt von dem grundstückszugehörigen Hund gebissen und leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Die hinzugerufenen Beamten betraten schließlich den Hof, in der Annahme das Tier sei inzwischen angeleint. Dies war jedoch nicht der Fall, sodass der Hund auch die Polizisten angriff. Der Versuch das auf die Streife hinzu rennende Tier mit Pfefferspray abzuwehren scheiterte, sodass ein Beamte einen Schuss aus seiner Dienstwaffe gegen den Hund abgeben musste. Das Tier wurde dadurch leicht verletzt und der Angriff abgewehrt. Die Polizisten sind unverletzt geblieben.

Der Hund wurde anschließend von einem Tierarzt versorgt. Die Polizei-Diensthundeführer der Zentralen Ergänzungsdienste Aschaffenburg haben inzwischen die Ermittlungen gegen die Halterin des Tieres wegen fahrlässiger Körperverletzung übernommen. Im Zuge dessen stehen die Ermittler auch im Austausch mit dem zuständigen Ordnungs- und Veterinäramt.

Schmierereien an Kleingartenanlage - Wer kann Hinweise geben?

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein noch Unbekannter hat von Montag auf Dienstag einen Pkw und ein Gartenhaus mit verfassungswidrigen Symbolen besprüht. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht auch nach möglichen Zeugen der Tat.

Dem Sachstand nach wurden die Zeichen in der Zeit zwischen Montagabend, 20:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 08:00 Uhr, angebracht. Eine Passantin hatte den mit schwarzer Farbe beschmierten VW bemerkt und die Polizei verständigt. Das Fahrzeug war auf den Parkflächen unterhalb der Kleingartenanlage "Mörswiese" abgestellt. Im Zuge der ersten Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass auch ein Kleingartenhäuschen in der Anlage mit ähnlichen Zeichen, aber auch Phallussymbolen, versehen worden ist.

Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen hat inzwischen die Kriminalpolizei übernommen.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Dienstag, 14:50 Uhr, und Mittwoch, 01:50 Uhr, wurde ein grünes Gravelbike der Marke "Stevens" an dem Fahrradabstellplatz vor der Kinderklinik "Am Hasenkopf" entwendet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Mittwochmorgen wurde gegen 01:20 Uhr ein Feuermelder im Parkhaus am Hauptbahnhof ausgelöst. Der eingeschlagene Melder befand sich im Erdgeschoss Richtung Omnibusbahnhof. Ein Notfall lag nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen Missbrauchs von Notrufen.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Zeit zwischen Freitag, 12:00 Uhr, und Montag 20:00 Uhr, wurden aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Hanauer Straße zwei Räder entwendet. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein schwarz-gelbes Mountainbike der Marke "Scott" und ein grün-oranges Mountainbike der Marke "Cube".

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstag wurde zwischen 08:45 Uhr und 13:45 Uhr eine Mercedes C-Klasse in bei einer Unfallflucht am Heck beschädigt. Das Auto war auf einem Parkplatz in der Lindestraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

WÖRTH, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag wurde zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr ein geparkter Ford Focus auf dem ROSSMANN-Parkplatz in der Presentstraße angefahren und beschädigt.

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Wie erst später polizeibekannt wurde, hatte bereits am 22. Mai ein Zeuge um kurz nach 21:00 Uhr beobachtet, dass acht Kaninchen an der Bunkeranlage im Knabenweg von zwei unbekannten Personen ausgesetzt worden sind. Die Unbekannten sind anschließend mit einem Mercedes Coupe davongefahren. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.