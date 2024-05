NÜRNBERG. (563) Am Dienstagnachmittag (28.05.2024) versuchte ein Mann in einer Nürnberger Apotheke mit einem gefälschten Rezept an Schmerzmittel zu gelangen. Der 24-jährige Tatverdächtige konnte festgenommen werden.



Am Nachmittag erhielt eine Apotheke im Nürnberger Norden den Anruf eines Mannes, welcher telefonisch das Medikament „Tilidin“ bestellte. Aufgrund des Gesprächsverlaufs und der Angaben des zunächst unbekannten Mannes hegte die Mitarbeiterin Zweifel und verständigte die Polizei.

Als der 24-jährige Mann das Medikament gegen 17:30 Uhr abholen wollte, unterzogen alarmierte Polizeibeamte diesen einer Personenkontrolle. Hierbei stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem mitgeführten Rezept um eine Fälschung handelte.

Der 24-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Michael Petzold