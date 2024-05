OBERDÜRRBACH, LKR. WÜRZBURG. Am Dienstagabend hat ein Unbekannter ein Wahlplakat in Brand gesetzt. Die Beamten der Kriminalpolizei Würzburg haben die Ermittlungen übernommen und bittet Anwohner, Passanten und Verkehrsteilnehmer um Täterhinweise.

Am Dienstag, gegen 20:45 Uhr, wurde ein Wahlplakat in der Gadheimer Straße angezündet. Der Tatort befindet sich am südlichen Ortseingang aus Unterdürrbach kommend. Der oder die Täter setzten das Plakat in Brand und flüchteten unerkannt.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.