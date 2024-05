WÜRZBURG. Am Dienstagvormittag versuchten zwei junge Männer in mehreren Würzburger Apotheken mithilfe von gefälschten Rezepten verschreibungspflichtige Medikamente zu erwerben. Die beiden Tatverdächtigen konnten vorläufig festgenommen werden und müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Am Dienstagvormittag gegen 12:30 Uhr wurden ein 22-Jähriger sowie ein 19-Jähriger durch die Würzburger Polizei festgenommen. Die beiden jungen Männer versuchten dem Sachstand nach im Stadtgebiet mit einem gefälschten Rezept verschreibungspflichtige Medikamente zu erwerben. Eine aufmerksame Mitarbeiterin einer Apotheke bemerkte den Schwindel und verständigte umgehend die Polizei. Diese konnte die beiden Personen noch vor Ort festnehmen. Im Fahrzeug der beiden konnten die Beamten außerdem mehrere gefälschte Rezepte sowie eine größere Menge verschreibungspflichtiger Medikamente auffinden. Die beiden jungen Männer wurden daraufhin von den Polizeibeamten vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm im Anschluss die weiteren Ermittlungen. Nach den erfolgten polizeilichen Maßnahmen, wie Wohnungsdurchsuchungen, wurden die Männer entlassen. Die Beiden müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.