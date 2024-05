NÜRNBERG. (562) Am Dienstagvormittag (28.05.2024) leitete ein Straßenbahnfahrer in der Nürnberger Innenstadt eine Gefahrenbremsung ein um eine Kollision mit einem abbiegenden Auto zu verhindern. Hierdurch wurden zwei Fahrgäste verletzt.



Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 87-jähriger Mann gegen 11:15 Uhr mit seinem Mercedes den Westtorgraben in Richtung Plärrer und bog nach links in die Mohrengasse ein. Hierbei übersah er aus noch nicht geklärter Ursache eine Straßenbahn, welche ebenfalls den Westtorgraben in Richtung Plärrer fuhr und Vorrang hatte.

Der Straßenbahnführer erfasste die Situation und leitete eine Gefahrenbremsung ein um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern. Hierdurch stürzten zwei in der Straßenbahn befindliche Frauen im Alter von 31 und 50 Jahren. Während sich die 50-Jährige nur leichte Verletzungen zuzog, musste die 31-jährige schwangere Frau mit Bauchprellungen vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren werden.

Die Nürnberger Verkehrspolizei ermittelt nun gegen 87-jährigen Fahrer des Pkw wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung

Erstellt durch: Michael Petzold