FEUCHTWANGEN. (561) Im Verlauf des Montags (27.05.2024) beschmierte Unbekannte mehrere Objekte in Bechhofen (Lkrs. Ansbach) mit politischen Schriftzügen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Am Montagabend stellte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Feuchtwangen mehrere Schmierereien in der Pestalozzistraße in Bechhofen fest. Unbekannte schmierten offenbar mit einem schwarzen Edding politische Parolen an die Fahrradhalle der der dortigen Schule (circa 4 x 2 Meter), an die Metalltüre des Hallenbads (circa 1 x 1 Meter) sowie an ein vor der Schule befindliches Bushäuschen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf circa 8000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Michael Petzold