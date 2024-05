PFEFFENHAUSEN, LKR. LANDSHUT. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Rottenburg a.d.Laaber sind am Pfingstmontag, 20.05.2024, 19.20 Uhr wegen lauten Singens von ausländerfeindlichen Parolen in eine Wohnsiedlung in Pfeffenhausen verständigt worden.

Aus einem Anwesen soll hörbar das Lied „L’amour tourjours“ gespielt worden sein. Hierzu sollen die bislang unbekannten Personen laut hörbar die ausländerfeindliche Parole „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ gesungen haben. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion sowie die Staatsanwaltschaft Landshut haben die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen in Pfeffenhausen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 29.05.2024, 13.00 Uhr