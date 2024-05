EBENSFELD, LKR. LICHTENFELS. Einbrecher erbeuteten am Montagnachmittag Bargeld aus einem Anwesen im Gemeindeteil Oberbrunn. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Coburger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Über die Hauseingangstür verschafften sich die Täter am Montag, zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus in der Birkacher Straße und stahlen aus einer Wohnung mehrere tausend Euro Bargeld. Die Unbekannten hinterließen einen Sachschaden von rund 100 Euro.

Zeugen, die am Montagnachmittag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Oberbrunn beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 in Verbindung zu setzen.