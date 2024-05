DINGOLFING. Nachdem Ende Januar 2024 vor einer Diskothek im Gewerbehof ein 46-jähriger Mann mit einer erheblichen Gesichtsverletzung aufgefunden wurde, konnte die Kripo Landshut zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut noch in der Tatnacht einen 23-jährigen Tatverdächtigen ermitteln und festnehmen. Der Mann befindet sich seit 22.01.2024 in Untersuchungshaft. Im Zuge der intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Landshut und der Staatsanwaltschaft Landshut konnte der zweite Tatverdächtige, ein zur Tatzeit 18-jähriger ermittelt werden. Gegen den Mann wurde Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags erlassen und befindet sich seit dem 24.05.2024 in Untersuchungshaft.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der 23-Jährige zusammen mit einem weiteren Tatverdächtigen bereits Mitte Dezember 2023 vor der Diskothek einen Mann u. a. durch Tritte gegen den Kopf und Schläge ins Gesicht schwer verletzt haben. Durch die intensiven Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft konnte mittlerweile die Identität des zunächst unbekannten Verletzten geklärt werden.

Die beiden Tatverdächtigen befinden sich bereits seit dem 22.01.2024 bzw. dem 24.05.2024 in Untersuchungshaft.

Veröffentlicht: 29.05.2024, 14.45 Uhr