813. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Langwied

Am Montag, 27.05.2024, gegen 19:15 Uhr, befanden sich eine 28-Jährige mit Wohnsitz in München und eine 25-Jährige mit Wohnsitz in Dachau auf dem Parkplatz eines Naherholungsgebietes.

Als sie gerade mit dem Pkw den Parkplatz verlassen wollten, kam ihnen zu Fuß ein 59-Jähriger mit Wohnsitz in München entgegen. Dieser hatte seine Hose heruntergelassen und führte sexuelle Handlung an sich selbst durch. Nachdem die beiden Frauen den Parkplatz verlassen hatten, verständigten sie den Polizeinotruf 110.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 59-jährige Tatverdächtige noch vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurde der 59-Jährige wieder entlassen. Er wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

814. Sexuelle Belästigung; Festnahme eines Tatverdächtigen – Ludwigsvorstadt

Am Montag, 27.05.2024, gegen 23:30 Uhr, befand sich eine 17-Jährige mit Wohnsitz in München am Hauptbahnhof im Bereich der U-Bahnen, als ihr ein 36-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm im Vorbeigehen unvermittelt an ihr Gesäß fasste.

Die 17-Jährige teilte dies der U-Bahnwache mit, die den Polizeinotruf 110 verständigte. Der Tatverdächtige wurde bis zum Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort festgehalten.

Der 36-Jährige wurde wegen der sexuellen Belästigung angezeigt und nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

815. Wohnungseinbruch – Laim

Am Montag, 27.05.2024, gegen 03:30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unbefugt Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Im Anschluss durchsuchte er die Wohnung nach möglichem Stehlgut.

Im Schlafzimmer kam es dann zu einem Kontakt zwischen dem unbekannten Täter und dem 24-Jährigen, schlafenden Bewohner. Daraufhin flüchtete der Täter aus der Wohnung. Er entwendete ein mobiles Kommunikationsgerät. Der 24-jährige Bewohner begab sich am Morgen zur Polizeiinspektion 41 (Laim) und meldete dort den Einbruch.

Die Spurensicherung der Münchner Kriminalpolizei begab sich zur Wohnung, um dort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchzuführen.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm groß, schlank, dunkle kurze Haare; er war mit einer dunklen Jogginghose und einem dunkelroten T-Shirt bekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Fachnerstraße, Meister-Mathis-Weg, Burgkmairstraße, Endelhauserstraße, und Neubeuerner Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

816. Wohnungseinbruch – Unterhaching

Am Dienstag, 28.05.2024, gegen 02:45 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. In der Wohnung durchsuchte er die Räume nach möglichem Stehlgut.

Als der schlafende Bewohner, ein 47-Jähriger, wach wurde, flüchtete der Täter aus der Wohnung in unbekannte Richtung. Er entwendete Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro.

Der 47-Jährige verständigte umgehend den Polizeinotruf 110. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich brachten bislang keine Erkenntnisse auf den Täter. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bürgermeister-Prenn-Straße, Friedensplatz und Ottobrunner Straße (Unterhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

817. Terminhinweis: Infostand der Verkehrspolizei München – Schwabing

Liebe Fahrradfreunde,

wir möchten Sie herzlich zu unserem Infostand am

Mittwoch, 29.05.2024 von 10:00 bis 15:00 Uhr am Bonner Platz

einladen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Das Thema des Infostands lautet „Sicher unterwegs mit dem Fahrrad“. Wichtige Verhaltensweisen für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr werden von unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort vorgestellt.

Sie sind herzlich eingeladen, unseren Stand zu besuchen und sich zu informieren.

Besucher unseres Infostandes können zudem am diesjährigen Gewinnspiel des Bayerischen Innenministeriums teilnehmen.