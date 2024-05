BAD KÖTZTING, LKR. CHAM. Am Abend des 19. Mai zeigten drei junge Männer in der Bar „Pfingstalm“ am Bad Kötztinger Pfingstfest augenscheinlich den Hitlergruß. Der Vorfall wurde der Polizei am 27. Mai angezeigt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Regensburg und bittet um Zeugenhinweise.

Am Sonntagabend, den 19 Mai, hielten sich drei bislang unbekannte junge Männer in der Bar „Pfingstalm“ am Bad Kötztinger Fest auf. Während die drei Unbekannten in der Menge tanzten, streckten sie für wenige Sekunden ihren rechten Arm nach oben aus. Diese Bewegung konnte augenscheinlich als Hitlergruß wahrgenommen werden. Der Vorfall wurde der Polizei am 27. Mai bekannt. Ein Zusammenhang mit dem Lied „L’amour toujours“ von Gigi D’Agostino ist nicht gegeben. Die jungen Männer trugen zur Tatzeit Tracht.

Das zuständige Fachkommissariat für staatsschutzrechtliche Angelegenheiten der Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet zur Tataufklärung um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer war am Abend des 19. Mai in der „Pfingstalm“ am Bad Kötztinger Pfingstfest unterwegs und kann Angaben zu den drei bislang unbekannten Männern machen? Wer hat den Vorfall beobachtet oder möglicherweise sogar Bilder oder Videos davon gefertigt?

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.